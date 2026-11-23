Весенние паводки годами нарушали транспортное сообщение между несколькими селами Байганинского района Актюбинской области, оставляя жителей без привычного маршрута. Теперь эту проблему должны решить: в местности Ащыағар построили новый мост взамен старого, который неоднократно разрушался из-за разлива воды. В ближайшие дни сооружение введут в эксплуатацию.

Мост расположен на 34-м километре автодороги областного значения «Қарауылкелді – Алтай батыр – Миялы – Оймауыт». Он связывает села Оймауыт, Миялы и Баршақұм, где проживают более 1 700 человек.

На протяжении последних трех лет весенние паводки неоднократно размывали прежний мост. Из-за этого движение между населенными пунктами прерывалось, а местные жители сталкивались с трудностями при поездках, посещении социальных объектов и получении необходимых услуг.

Вопрос строительства нового сооружения неоднократно поднимали сами жители. Для решения проблемы были выделены бюджетные средства. Проектную документацию подготовили в 2024 году, а непосредственно к строительству приступили в 2026-м.

Подрядная организация ТОО «Lider Invest Group» завершила бетонирование водопропускной части моста, устройство шкафных стенок и установку пролетных балок.

Длина нового сооружения составляет 29 метров, ширина – 12 метров. Основные строительные работы уже завершены, в ближайшие дни объект начнет полноценно функционировать.

Новый мост обеспечит безопасное и бесперебойное сообщение между тремя селами. Для более чем 1 700 жителей это означает не просто обновленную переправу, а решение многолетней проблемы, которая особенно остро давала о себе знать каждую весну.