В Актюбинской области введено временное ограничение движения на трассе "РФ–КНР"
Сегодня, 10:38
23 октября 2025 года в 09:40 в Актюбинской области на участке автодороги республиканского значения "гр. РФ–Мартук–Актобе–Карабутак–Кызылорда–Шымкент–Тараз–Кордай–Алматы–Хоргос–гр. КНР" (км 844–965, участок г. Хромтау – п. Карабутак) введены ограничения движения для всех видов автотранспорта, передаёт BAQ.KZ.
Ограничение связано с дорожно-транспортным происшествием.
Водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать изменения на участке дороги.
Для получения актуальной информации о состоянии дорог и возможных объездах можно обращаться в местные службы и контакт-центры.
