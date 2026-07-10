В Актюбинской области ввели режим чрезвычайной ситуации
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В Байганинском районе Актюбинской области объявили чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.
Причиной стало сильное порывистое ветровое явление. В районном центре вышка связи упала на крышу отдельно стоящего одноэтажного магазина. В результате происшествия пострадали три человека.
Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь в районной больнице.
По поручению акима области Асхата Шахарова в район выехал заместитель акима региона Галымжан Елеуов. Он осмотрел повреждённый объект и проверил ход восстановительных работ на линиях электроснабжения.
В настоящее время аварийные службы продолжают работы в усиленном режиме.
Также состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На встрече обсудили текущую ситуацию, оценку ущерба, определение пострадавших объектов и меры по обеспечению безопасности жителей.
Власти сообщили, что ситуация находится на контроле акима области. Для ликвидации последствий создана специальная комиссия.
"Главное – люди живы и находятся в безопасности. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Сейчас основная задача – как можно быстрее устранить последствия стихийного бедствия", – отметил заместитель акима области Галымжан Елеуов.
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