В Актюбинской области ввели режим чрезвычайной ситуации

В Байганинском районе Актюбинской области объявили чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.

Причиной стало сильное порывистое ветровое явление. В районном центре вышка связи упала на крышу отдельно стоящего одноэтажного магазина. В результате происшествия пострадали три человека.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь в районной больнице.

По поручению акима области Асхата Шахарова в район выехал заместитель акима региона Галымжан Елеуов. Он осмотрел повреждённый объект и проверил ход восстановительных работ на линиях электроснабжения.

В настоящее время аварийные службы продолжают работы в усиленном режиме.

Также состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На встрече обсудили текущую ситуацию, оценку ущерба, определение пострадавших объектов и меры по обеспечению безопасности жителей.

Власти сообщили, что ситуация находится на контроле акима области. Для ликвидации последствий создана специальная комиссия.