В Актау состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 29-й годовщине поднятия Военно-морского флага Казахстана, передает BAQ.KZ. В празднике приняли участие военнослужащие Актауского гарнизона, ветераны, представители местных органов власти и жители города, сообщает пресс-служба гарнизона.

Церемония началась с исполнения Государственного гимна и поднятия Государственного и Военно-морского флагов. С поздравительной речью выступил командир военно-морской базы, капитан первого ранга Есенгали Байботаев, подчеркнувший значение Военно-морских сил для защиты национальных интересов в казахстанском секторе Каспия.

Гостям продемонстрировали показательные выступления морской пехоты, спецподразделений и авиации, а также тактические действия при высадке десанта. Завершился праздник парадом кораблей ВМС в акватории Каспия и маршем личного состава гарнизона. Также была организована выставка современного вооружения и техники.