  • 19 Августа, 00:30

В акватории Каспия прошёл парад военных кораблей

Там же состоялась выставка современного вооружения и техники.

Вчера, 23:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба акимата Мангистау Вчера, 23:19
Вчера, 23:19
127
Фото: пресс-служба акимата Мангистау

В Актау состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 29-й годовщине поднятия Военно-морского флага Казахстана, передает BAQ.KZ. В празднике приняли участие военнослужащие Актауского гарнизона, ветераны, представители местных органов власти и жители города, сообщает пресс-служба гарнизона.

Церемония началась с исполнения Государственного гимна и поднятия Государственного и Военно-морского флагов. С поздравительной речью выступил командир военно-морской базы, капитан первого ранга Есенгали Байботаев, подчеркнувший значение Военно-морских сил для защиты национальных интересов в казахстанском секторе Каспия.

Гостям продемонстрировали показательные выступления морской пехоты, спецподразделений и авиации, а также тактические действия при высадке десанта. Завершился праздник парадом кораблей ВМС в акватории Каспия и маршем личного состава гарнизона. Также была организована выставка современного вооружения и техники.

Самое читаемое

Наверх