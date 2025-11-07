В Казахстане готовятся к запуску первого проекта городской воздушной мобильности — в новом городе Алатау появится система аэротакси на электрических самолётах вертикального взлёта и посадки (eVTOL), передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Для реализации проекта Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, американская компания Joby Aero, Inc., Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий закупку eVTOL-самолётов на сумму около 300 миллионов долларов США.

Эти инновационные летательные аппараты станут основой новой транспортной системы, способной изменить привычное представление о городских перевозках. Планируется создание испытательной площадки для сертификации и демонстрационных полётов, а также интеграция аэротакси в транспортную инфраструктуру Алатау и Алматы. Таким образом, Казахстан может стать одним из первых государств региона, где воздушное такси станет частью повседневной городской жизни.

"Казахстан делает шаг в будущее инновационного транспорта. Покупка электрических eVTOL-самолётов станет важным этапом в развитии умных городов и внедрении инновационных технологий. Данная мера окажет влияние на развитие города Алатау в качестве уникального города с продвинутыми технологиями будущего", — подчеркнул Жаслан Мадиев, Вице-премьер – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Американская компания Joby Aero, Inc. является мировым лидером в области eVTOL-авиации и разработчиком сертифицированных электрических аэротакси. Вячеслав Ким, председатель совета директоров Kaspi.kz и инвестор проекта "Город Алатау", поддержал инициативу, направленную на формирование высокотехнологичной городской экосистемы. Alatau Advance Air Group Ltd. выступит оператором и интегратором технологий воздушной мобильности, обеспечивая внедрение нового вида транспорта в Казахстане.