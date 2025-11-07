В Алатау и Алматы появятся воздушные такси
Проект на 300 млн долларов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане готовятся к запуску первого проекта городской воздушной мобильности — в новом городе Алатау появится система аэротакси на электрических самолётах вертикального взлёта и посадки (eVTOL), передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.
Для реализации проекта Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, американская компания Joby Aero, Inc., Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий закупку eVTOL-самолётов на сумму около 300 миллионов долларов США.
Эти инновационные летательные аппараты станут основой новой транспортной системы, способной изменить привычное представление о городских перевозках. Планируется создание испытательной площадки для сертификации и демонстрационных полётов, а также интеграция аэротакси в транспортную инфраструктуру Алатау и Алматы. Таким образом, Казахстан может стать одним из первых государств региона, где воздушное такси станет частью повседневной городской жизни.
"Казахстан делает шаг в будущее инновационного транспорта. Покупка электрических eVTOL-самолётов станет важным этапом в развитии умных городов и внедрении инновационных технологий. Данная мера окажет влияние на развитие города Алатау в качестве уникального города с продвинутыми технологиями будущего", — подчеркнул Жаслан Мадиев, Вице-премьер – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.
Американская компания Joby Aero, Inc. является мировым лидером в области eVTOL-авиации и разработчиком сертифицированных электрических аэротакси. Вячеслав Ким, председатель совета директоров Kaspi.kz и инвестор проекта "Город Алатау", поддержал инициативу, направленную на формирование высокотехнологичной городской экосистемы. Alatau Advance Air Group Ltd. выступит оператором и интегратором технологий воздушной мобильности, обеспечивая внедрение нового вида транспорта в Казахстане.
Самое читаемое
- "Кайрат" уступил миланскому "Интеру" со счётом 2:1 в Лиге чемпионов
- Казахстан укрепляет позиции единственной "средней державы" Центральной Азии
- Депутат предложил узаконить многоженство в Казахстане
- Какую выгоду получит Казахстан от саммита Центральная Азия + США
- Конфликт на автомойке в Туркестанской области закончился убийством 19-летнего парня