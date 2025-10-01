В Алатауском районе выявлены факты незаконного предоставления земельных участков на миллиарды тенге, передаёт BAQ.KZ.

По данным надзорного органа, были зафиксированы манипуляции с координатами земель: отдельные участки неправомерно "перемещались" с Караойского сельского округа в Байсеркенский. По искам прокурора они возвращены в государственный фонд. Общая площадь изъятых участков составила 66,5 гектара, кадастровая стоимость — 1,8 млрд тенге.

Аналогичное дело площадью 3,4 гектара и стоимостью почти 97 млн тенге находится на рассмотрении суда.

Кроме того, прокуратурой выявлено ещё 21 земельный участок общей площадью 236 гектаров и кадастровой стоимостью 5 млрд тенге, которые были незаконно предоставлены или длительное время не использовались по целевому назначению. В настоящее время по ним также поданы иски о возврате в государственную собственность.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что работа по соблюдению земельного законодательства будет продолжена и находится на постоянном контроле.