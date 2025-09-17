В Алатау планируют ввести режим ЧС из-за пожара на полигоне
Документ опубликован на портале "Открытые НПА"
Сегодня, 02:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:20Сегодня, 02:20
45Фото: МЧС РК
В Алматинской области готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. Такое решение связано с продолжающимся пожаром на полигоне твёрдых бытовых отходов, передает BAQ.KZ.
Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА" и вынесен на общественное обсуждение до 17 сентября. В случае принятия решения в городе Алатау введут режим ЧС техногенного характера.
Самое читаемое
- В Минэнерго Казахстана прокомментировали ситуацию с бензином в соседней стране
- 15-летняя девочка родила в Жамбылской области: комментарий МВД
- Билеты на матч "Кайрат" – "Реал" поступят в продажу 23 сентября
- В области Абай назначили нового главного полицейского
- Число жертв в секторе Газа превысило 64 тысячи