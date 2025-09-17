В Алматинской области готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. Такое решение связано с продолжающимся пожаром на полигоне твёрдых бытовых отходов, передает BAQ.KZ.

Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА" и вынесен на общественное обсуждение до 17 сентября. В случае принятия решения в городе Алатау введут режим ЧС техногенного характера.