В Казахстане планируют обеспечить полную прозрачность предоставления инвестиционных преференций в городе Алатау. Об этом заявил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на совместном заседании палат Парламента, передает BAQ.KZ.

По его словам, все решения о предоставлении налоговых и иных льгот инвесторам будут публиковаться в цифровом формате и станут доступными для общественного контроля.

«Все решения о предоставлении налоговых преференций будут публиковаться в цифровом формате. В системе будет отражаться, какие именно льготы получил инвестор, какие обязательства он на себя взял, какова динамика реализации проекта и выполняются ли эти обязательства. Любой гражданин сможет через интернет в простой форме получить доступ к этой информации и отслеживать ход реализации проектов», – заявил Канат Бозумбаев.

Он подчеркнул, что каждая инвестиционная инициатива будет закрепляться в рамках бизнес-проекта с чётко прописанными условиями.

«Каждый инвестиционный проект будет оформляться с конкретными параметрами: объём инвестиций, внедрение инноваций и новых технологий, создание рабочих мест, сроки реализации. Преференции будут предоставляться только при наличии обязательств со стороны инвестора. В случае их невыполнения предусмотрен пересмотр условий, вплоть до санкций и возврата ранее предоставленных льгот», – отметил он.

Вице-премьер также добавил, что Казахстан изучил международный опыт, включая модели Сингапура, Шэньчжэня и Дубая, однако выбрал более открытый формат.