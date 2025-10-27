В городе Алатау состоялся запуск первой базовой станции сети пятого поколения (5G), установленной компанией "Мобайл Телеком-Сервис". Новый объект позволит значительно повысить пропускную способность сети и обеспечить жителей и предприятия региона высокоскоростным и стабильным интернетом, передаёт BAQ.KZ.

Запуск состоялся в рамках рабочей поездки Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК. Представители ведомства совместно с акиматом Алатау и операторами связи посетили микрорайоны "Заречный", "Жетыген" и участок автодороги "Алматы – Конаев", где оценили качество сигнала и доступность телекоммуникационных услуг.

После осмотра инфраструктуры в акимате Алатау прошло совещание по вопросам развития телекоммуникационной сети и внедрения технологий 5G. Обсуждены планы по расширению покрытия, модернизации оборудования и подключению государственных учреждений, жилых кварталов и социальных объектов.

Особое внимание уделено цифровизации образования — до конца текущего года все школы города Алатау будут обеспечены доступом к высокоскоростному интернету.

По итогам совещания подписана дорожная карта на 2025–2027 годы, предусматривающая дальнейшее развитие сетей 5G, улучшение мобильной связи и подключение социальных объектов к современным цифровым сервисам.