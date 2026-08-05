Суд города Алатау Алматинской области рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью и выявил возможные нарушения со стороны участников процесса.

По итогам разбирательства суд вынес частное постановление в отношении потерпевшего и свидетеля, которые, как установили в суде, могли дать заведомо ложные показания.

Что произошло

На скамье подсудимых оказался гражданин А., обвиняемый по части 1 статьи 106 Уголовного кодекса – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Во время рассмотрения дела выяснилось, что потерпевший Р. и свидетель А. изменили свои первоначальные показания, данные во время досудебного расследования.

По мнению суда, такие действия могли быть направлены на то, чтобы помочь подсудимому избежать ответственности.

Что грозит за ложные показания

После вынесения частного постановления в отношении потерпевшего и свидетеля были выявлены признаки уголовного правонарушения по статье 420 УК РК – «Заведомо ложные показания».

19 июня 2026 года отдел полиции города Алатау возбудил уголовное дело по части 2 статьи 420 УК.

Частное постановление суда уже вступило в законную силу.