В Алатауском районе Алматы откроют четыре школы на 4 300 мест

В Алатауском районе Алматы новый учебный год начнется с открытия трех школ. Еще один объект введут в ноябре. В сумме они рассчитаны на 4300 учеников, передает BAQ.KZ

К сентябрю детей примет лицей №178 в микрорайоне Зерделі. Он рассчитан на 550 мест.

Самая крупная школа откроется в Акмаржане. В здании школы №230 смогут учиться 2 тысячи детей. Еще 1200 мест появятся в микрорайоне Ғажайып.

Четвертым объектом станет школа №160 в Карасу. Ее планируют сдать в ноябре 2026 года.

Амбулатория, кружки и новые сети

В микрорайоне Саялы уже завершили строительство амбулатории семейных врачей. Она сможет принимать до 200 пациентов в сутки.

Рядом построили творческий центр, где сейчас набирают детей в кружки.

В Рахат-Мәдениете и Шапағате до конца года собираются ввести 177,8 километра сетей водоснабжения и канализации. Доступ к ним получат около 19 тысяч жителей.

Еще 92,2 километра сетей прокладывают в Теректы.

Изменения идут и на дорогах. Средний ремонт охватил 95 улиц общей протяженностью 61,1 километра.

Участок улицы Саина длиной 3,2 километра уже построен. Работы продолжаются в Боралдае, Рахат-Мәдениете и Теректы.