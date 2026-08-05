В Алатауском районе Алматы откроют четыре школы на 4 300 мест
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алатауском районе Алматы новый учебный год начнется с открытия трех школ. Еще один объект введут в ноябре. В сумме они рассчитаны на 4300 учеников, передает BAQ.KZ
К сентябрю детей примет лицей №178 в микрорайоне Зерделі. Он рассчитан на 550 мест.
Самая крупная школа откроется в Акмаржане. В здании школы №230 смогут учиться 2 тысячи детей. Еще 1200 мест появятся в микрорайоне Ғажайып.
Четвертым объектом станет школа №160 в Карасу. Ее планируют сдать в ноябре 2026 года.
Амбулатория, кружки и новые сети
В микрорайоне Саялы уже завершили строительство амбулатории семейных врачей. Она сможет принимать до 200 пациентов в сутки.
Рядом построили творческий центр, где сейчас набирают детей в кружки.
В Рахат-Мәдениете и Шапағате до конца года собираются ввести 177,8 километра сетей водоснабжения и канализации. Доступ к ним получат около 19 тысяч жителей.
Еще 92,2 километра сетей прокладывают в Теректы.
Изменения идут и на дорогах. Средний ремонт охватил 95 улиц общей протяженностью 61,1 километра.
Участок улицы Саина длиной 3,2 километра уже построен. Работы продолжаются в Боралдае, Рахат-Мәдениете и Теректы.
Самое читаемое
- Казахстан стал главным покупателем российского шоколада
- В 100 дворах Семея отремонтируют внутридворовые дороги
- 22-летнюю казахстанку ранили ножом на Северном Кипре
- Пять боев без единого поражения: таэквондист из Мангистау выиграл турнир в Южной Корее
- Месси пожертвовал 80 тысяч евро на восстановление пострадавшего от пожара района Мадрида