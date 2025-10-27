В Алатауском районе Алматы открываются новые заводы и промышленные парки
Алатауский район укрепляет статус одного из ведущих промышленных центров Алматы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В 2025 году на территории Индустриальной зоны города введён в эксплуатацию ряд крупных предприятий, способствующих развитию отечественного производства, созданию рабочих мест и увеличению экспортного потенциала мегаполиса, передаёт BAQ.KZ.
Завод по производству автомобилей
ТОО Astana Motors Manufacturing Kazakhstan запустило завод по выпуску легковых автомобилей китайских брендов.
Объем инвестиций составил 203 млрд тенге, площадь — 30,9 га, создано 3 600 рабочих мест. Производственная мощность предприятия — 120 000 автомобилей в год.
Транспортно-логистический хаб
Компания Astana Motors Engineering завершила строительство современного хаба для хранения запасных частей и шин.
Инвестиции — 6,3 млрд тенге, площадь — 7,3 га, 212 рабочих мест.
Завод металлоконструкций
Предприятие Kapital Construction запустило производство армирующей сетки и профилированных труб.
Инвестиции — 1,51 млрд тенге, площадь — 2,5 га, 100 рабочих мест.
Производство стеклянной тары
Компания Багдар ЛТД завершает строительство завода по производству стеклянной тары мощностью 67,1 млн бутылок в год.
Объем инвестиций — 2,4 млрд тенге, площадь — 4 га, 58 рабочих мест.
Развитие промышленных парков
Компании T and M Company и Corporation M&A реализовали проекты промышленных парков для малого и среднего бизнеса.
Инвестиции составили 339 млн и 316 млн тенге соответственно. Каждый объект обеспечивает 60–80 рабочих мест и уже введён в эксплуатацию.
Индустриальная зона Алатауского района продолжает оставаться центром привлечения инвестиций и инноваций, способствуя созданию современной промышленной экосистемы Алматы.
Самое читаемое
- 100 сельских учеников пойдут в новую школу в Актюбинской области
- 709 детей родилось в Казахстане в День Республики
- В Алматы создано современное здание для городского сборного пункта призывников
- Пятое "золото" на юношеских Азиатских играх в Бахрейне завоевал Казахстан
- В Астане горит хозяйственный корпус на улице Аксай