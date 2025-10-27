В 2025 году на территории Индустриальной зоны города введён в эксплуатацию ряд крупных предприятий, способствующих развитию отечественного производства, созданию рабочих мест и увеличению экспортного потенциала мегаполиса, передаёт BAQ.KZ.

Завод по производству автомобилей

ТОО Astana Motors Manufacturing Kazakhstan запустило завод по выпуску легковых автомобилей китайских брендов.

Объем инвестиций составил 203 млрд тенге, площадь — 30,9 га, создано 3 600 рабочих мест. Производственная мощность предприятия — 120 000 автомобилей в год.

Транспортно-логистический хаб

Компания Astana Motors Engineering завершила строительство современного хаба для хранения запасных частей и шин.

Инвестиции — 6,3 млрд тенге, площадь — 7,3 га, 212 рабочих мест.

Завод металлоконструкций

Предприятие Kapital Construction запустило производство армирующей сетки и профилированных труб.

Инвестиции — 1,51 млрд тенге, площадь — 2,5 га, 100 рабочих мест.

Производство стеклянной тары

Компания Багдар ЛТД завершает строительство завода по производству стеклянной тары мощностью 67,1 млн бутылок в год.

Объем инвестиций — 2,4 млрд тенге, площадь — 4 га, 58 рабочих мест.

Развитие промышленных парков

Компании T and M Company и Corporation M&A реализовали проекты промышленных парков для малого и среднего бизнеса.

Инвестиции составили 339 млн и 316 млн тенге соответственно. Каждый объект обеспечивает 60–80 рабочих мест и уже введён в эксплуатацию.

Индустриальная зона Алатауского района продолжает оставаться центром привлечения инвестиций и инноваций, способствуя созданию современной промышленной экосистемы Алматы.