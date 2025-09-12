Впервые в истории страны министром стала не человек, а искусственный интеллект, передает BAQ.KZ со ссылкой на Telegrafi.

Албания назначила нового "члена" правительства — ИИ-бота по имени Диэлла, который будет отвечать за все государственные закупки и тендеры. Об этом объявил премьер-министр Эди Рама, вступая в свой четвёртый срок.

"Диэлла — первый в истории министр, созданный искусственным интеллектом. У неё нет физического тела, зато есть важная миссия: сделать госзакупки полностью прозрачными и свободными от коррупции", — заявил Рама.

Имя бота в переводе с албанского означает "Солнце". Он будет виртуально следить за распределением государственных контрактов между частными компаниями — сферой, которая долгие годы оставалась одной из самых коррумпированных в стране.

Главная задача Диэллы — положить конец взяткам, фаворитизму и любым попыткам оказать давление. Премьер-министр уверен: "Она не берет взятки, на неё нельзя повлиять и она не боится угроз".

Ранее Албания неоднократно подвергалась критике со стороны международных наблюдателей за коррупцию в сфере тендеров. По оценкам аналитиков, страна остается уязвимой к отмыванию денег и нелегальным потокам, связанным с наркоторговлей и торговлей оружием. Это препятствует её стремлению к вступлению в Евросоюз, запланированному на 2030 год.

ИИ-бот Диэлла уже начал работу в цифровой системе e-Albania, где помогает гражданам оформлять документы с электронными подписями и печатями. Теперь её функции расширяются — от виртуального помощника до полноценного кибер-министра.