В Алгинском районе насчитывается 120 многоквартирных жилых домов. Большая часть из них была введена в эксплуатацию в 1970–1989 годах. В связи с этим ведётся системная работа по модернизации жилищного фонда и созданию комфортных условий для жителей.

Так, в 2025–2026 годах была подготовлена необходимая документация и проведён капитальный ремонт 23 многоквартирных жилых домов. В ходе работ отремонтированы крыши и подвальные помещения, обновлены подъезды и фасады. Кроме того, полностью заменены системы водоснабжения, отопления и канализации.

На сегодняшний день в районе отремонтировано 90% многоквартирных жилых домов. Это позволило улучшить техническое состояние жилищного фонда и повысить качество жизни населения.

Жители обновлённых домов также положительно оценивают проведённые работы. По их словам, после ремонта условия проживания стали более комфортными.