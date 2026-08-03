В Алмалинском районе Алматы отремонтировали 30 дворов

В Алмалинском районе Алматы завершен текущий ремонт 30 дворовых территорий. Еще на восьми объектах работы по благоустройству продолжаются, сообщили в районном акимате.

Всего в 2026 году планируется обновить 38 дворов. В рамках программы проводится ремонт асфальтового покрытия, установка и обновление детских и спортивных площадок, скамеек, урн и другого дворового оборудования.

Параллельно в районе реализуются проекты в рамках программы «Бюджет народного участия». В этом году жители предложили 19 инициатив, направленных на улучшение городской среды. На сегодняшний день пять проектов уже завершены, на восьми объектах ведутся строительно-монтажные работы, еще пять проектов находятся на этапе подготовки к реализации.

Как отметили в акимате, большинство инициатив жителей связано с благоустройством общественных пространств. Проекты предусматривают ремонт беседок, установку оборудования для отдыха детей и взрослых, озеленение территорий, а также устройство современного наружного освещения.

Таза Казахстан: реализация экологической политики в ЗКО