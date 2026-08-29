В Алматы потушили пожар в кафе
Спасатели эвакуировали 15 человек при пожаре.
29 Августа 2026, 08:54
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29 Августа 2026, 08:5429 Августа 2026, 08:54
35Фото: Pixabay.com
На пульт «112» поступило сообщение о задымлении в здании кафе по улице Розыбакиева Бостандыкского района Алматы. К месту вызова оперативно направлены пожарные расчёты МЧС и бригада Центра медицины катастроф МЧС.
По прибытии спасатели обнаружили горение потолочного перекрытия и стеллажей в кухонном помещении в одноэтажном кафе, пристроенном к двухэтажному многоквартирному жилому дому. К тушению пожара были привлечены несколько звеньев газодымозащитной службы.
Из двухэтажного многоквартирного жилого дома спасателями эвакуировано 15 человек.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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