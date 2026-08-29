На пульт «112» поступило сообщение о задымлении в здании кафе по улице Розыбакиева Бостандыкского района Алматы. К месту вызова оперативно направлены пожарные расчёты МЧС и бригада Центра медицины катастроф МЧС.

По прибытии спасатели обнаружили горение потолочного перекрытия и стеллажей в кухонном помещении в одноэтажном кафе, пристроенном к двухэтажному многоквартирному жилому дому. К тушению пожара были привлечены несколько звеньев газодымозащитной службы.

Из двухэтажного многоквартирного жилого дома спасателями эвакуировано 15 человек.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.