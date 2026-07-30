В Алматинском аэропорту открыли новую фотозону для любителей авиации

На смотровой площадке Международного аэропорта Алматы появилась новая тематическая фотозона, где жители и гости города смогут наблюдать за взлетами и посадками самолетов и делать памятные снимки.

Торжественное открытие состоялось 29 июля 2026 года. В мероприятии приняли участие президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе, заместитель акима Турксибского района Наиль Лебаев и вице-президент авиакомпании SCAT Владимир Сытник.

В рамках церемонии состоялось официальное открытие фотозоны, символическое перерезание ленты и памятная фотосессия.

Как появился новый объект

Еще несколько лет назад на месте нынешней смотровой площадки находился пустырь. В 2024 году акимат Турксибского района благоустроил территорию и создал современное общественное пространство, которое быстро стало популярным среди жителей Алматы, туристов и любителей авиации.

Новый проект стал продолжением развития этой территории. Международный аэропорт Алматы и авиакомпания SCAT при поддержке акимата Турксибского района провели дополнительное озеленение площадки и создали тематическую зону, посвященную авиации.

Что изменилось на площадке

В рамках проекта на территории высадили новые деревья и кустарники. Благодаря этому пространство стало более зеленым, комфортным и удобным для посетителей.

Теперь гости смотровой площадки смогут не только наблюдать за воздушными судами, но и делать фотографии на фоне самолетов во время взлета и посадки.

Место для любителей авиации

Новая фотозона станет дополнительной точкой притяжения для авиационных энтузиастов, любителей споттинга, жителей города и туристов.

Президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе отметил, что совместный проект позволил сделать территорию более привлекательной и создать комфортное пространство для всех посетителей.

По его словам, развитие подобных общественных зон является частью работы по улучшению городской среды и поддержке местных инициатив.

Проект реализован благодаря сотрудничеству акимата Турксибского района, Международного аэропорта Алматы и авиакомпании SCAT. Инициатива направлена на развитие общественных пространств, популяризацию авиации и создание комфортной городской среды.