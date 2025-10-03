В алматинском СИЗО скончался судья, обвиняемый во взяточничестве
Сегодня, 20:05
71Фото: pexels.com
В следственном изоляторе Алматы сегодня умер судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Дастан Слямкулов. Об этом сообщил журналист Михаил Козачков в своём Telegram-канале, передает BAQ.KZ.
Его задержали в октябре 2024 года по подозрению в получении взятки и мошенничестве.
"После обеда к Слямкулову пришёл его отец, выступавший в качестве общественного защитника. Во время конвоирования в помещение для свиданий судье стало плохо. Сотрудники изолятора оказали первую помощь и вызвали "скорую помощь", однако прибывшие медики констатировали смерть", - пишет Козачков.
Предварительной причиной смерти названа остановка сердца.
