В крупных ущельях Алматинского государственного природного заповедника фотоловушки зафиксировали редких детёнышей ирбиса, передает BAQ.KZ.

Кадры показывают, как барсята беззаботно играют друг с другом, повторяют движения матери и осваивают навыки, необходимые для охоты.

Ирбис, занесённый в Красную книгу Казахстана, относится к редким и исчезающим хищникам. Появление детёнышей на фотоловушках подтверждает сохранность естественной среды заповедника и благоприятные условия для жизни диких животных, - говорится в сообщении заповедника.