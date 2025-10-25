В алматинском зоопарке мужчина швырнул камень в носорога
В алматинском зоопарке произошел инцидент — посетитель бросил камень в носорога, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Almaty.tv. Очевидцы записали нападение на видео и опубликовали в интернете. Ролик вызвал волну негодования в соцсетях.
Автор видео рассказала, что стала свидетелем произошедшего во время прогулки с мамой. По её словам, мужчина бросил камень прямо в голову животному, которое спокойно стояло в вольере.
Животное просто стояло, никого не трогало. А этот человек сделал больно – ради чего? Иногда кажется, что некоторые люди хуже животных. Потому что у животных есть инстинкты, но у нас должна быть душа и совесть. Носорог стоял потом, щурился, видно, что ему больно. Хочется, чтобы зоопарк хоть как-то наказывал таких посетителей, — написала девушка.
Под постом развернулась бурная дискуссия. Пользователи осудили поведение мужчины и призвали руководство зоопарка наказать нарушителя. Комментаторы отметили, что такие люди опасны не только для животных, но и для общества. Многие напомнили, что подобные случаи в алматинском зоопарке происходят не впервые и требуют ужесточения мер.
