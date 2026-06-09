В Алматинском зоопарке произошел пожар

В ночь на 9 июня на территории Алматинского зоопарка произошел пожар, сообщает BAQ.KZ.

По информации администрации зоопарка, возгорание произошло после 00:30 в фотобутике, принадлежащем арендатору, а также в расположенных рядом экскурсионных гольф-карах.

На место оперативно прибыли подразделения противопожарной службы. Пожар удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать, не допустив его дальнейшего распространения.

"В результате происшествия имущество зоопарка не пострадало. Среди сотрудников и животных пострадавших нет", – сообщили представители зоопарка.

В настоящее время Алматинский зоопарк работает в штатном режиме.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы уточнили, что сообщение о пожаре поступило 9 июня в 00:48.

По прибытии спасателей было установлено, что горели два электромобиля и детский поезд, а также огонь распространился на фотобутик. Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 292 Уголовного кодекса РК ("Нарушение требований пожарной безопасности").

Причины возникновения пожара устанавливаются.