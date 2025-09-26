В Алматинском зоопарке произошло долгожданное пополнение – впервые за несколько лет здесь появились на свет два амурских тигрёнка. Родителями малышей стали шестилетний самец Бентли и пятилетняя самка Айка, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Амурский тигр занесён в Красную книгу и относится к числу исчезающих видов, поэтому рождение детёнышей стало значимым событием не только для зоопарка, но и для всей программы по сохранению редких животных.

"Формирование тигриной пары – процесс непростой. Эти хищники по своей природе одиночки, поэтому специалисты тщательно подбирали партнеров, готовили вольер и создавали условия, в которых животные чувствуют себя в безопасности. Именно это позволило получить здоровое потомство", – написали на своей страничке в Instagram представители Алматинского зоопарка.

Тигрята появились на свет 14 июня, успешно прошли карантин и чувствуют себя хорошо.

"С первых дней жизни малыши находятся под постоянным контролем ветеринарной службы. Им обеспечили особый уход, проводились плановые осмотры, вакцинации и профилактические процедуры. Сейчас тигрята окрепли и начинают проявлять настоящий "тигриный характер"", – сказали в Алматинском зоопарке.

В зоопарке поясняют, что у самок амурских тигров ярко выражен материнский инстинкт. Первые месяцы они стараются изолироваться от внешних факторов и максимально оберегать малышей. Для Айки и её детёнышей был создан специальный "тихий сектор" – место с минимальным шумом и раздражающими факторами.

Уже в ближайшие выходные посетители смогут увидеть малышей – вместе с мамой они переедут в экспозиционный вольер.