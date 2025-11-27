В Алматинской области число предпринимателей превысило 156 тысяч
В Алматинской области растет роль малого и среднего бизнеса. В регионе работают свыше 156 тысяч предпринимателей. Об этом сообщил аким области Марат Султангазиев на брифинге в СЦК, передает BAQ.KZ.
"Сегодня доля субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте достигла 46,3%, их численность превысила 156 тысяч (в 2022 году — 116,6 тысячи), темп роста составил 33,8%", — сказал Султангазиев.
В этой сфере занята треть от общей численности занятого населения.
До конца года в Алматинской области будут введены в эксплуатацию крупные логистические комплексы и индустриальные парки оптово-распределительного центра Kusto Logistics, MP Solution и "Евразийский логистический парк", а также Imagine Apple Logistics.
