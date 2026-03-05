Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершил расследование по факту мошенничества при оказании стоматологических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, директор частных стоматологических клиник заключил с НАО «Фонд социального медицинского страхования» договоры на оказание медицинских услуг на сумму свыше 450 млн тенге. В рамках соглашений клиники должны были предоставлять гражданам экстренную и плановую стоматологическую помощь по системе обязательного социального медицинского страхования.

Однако подозреваемый организовал внесение в медицинскую информационную систему «Дамумед» заведомо ложных сведений о якобы оказанных услугах ортодонтической помощи.

«Фактически указанные медицинские услуги пациентам не предоставлялись. Для придания видимости законности подозреваемый самовольно использовал учетные записи врачей, а также анкетные данные несовершеннолетних пациентов, ранее обращавшихся в клиники», – сообщили в АФМ.

В результате следствия выявлено 4597 неподтвержденных случаев оказания ортодонтической помощи. Общая сумма причиненного ущерба составила 66 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на банковские счета на сумму 23 млн тенге, а также на стоматологическое оборудование стоимостью 29 млн тенге. В ходе расследования подозреваемый возместил 11 млн тенге ущерба.

В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.