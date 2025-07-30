Спасатели МЧС Казахстана эвакуировали двух гражданок России из горной местности в Алматинской области с помощью авиации, передает BAQ.KZ. Одна из туристок получила серьёзную травму и нуждалась в немедленной помощи.

По информации ведомства, сигнал тревоги поступил на пульт 112: в районе Солнечной поляны одна из туристок оказалась с сильным кровотечением.

Учитывая, что пеший путь к месту происшествия занимал 6–7 часов, а эвакуация пострадавшей могла растянуться до 10 часов, без авиации было не обойтись, – говорится в сообщении МЧС.

К месту происшествия выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда, а также вертолёт АО "Казавиаспас". Воздушное судно успешно приземлилось на Солнечной поляне, где на борт были подняты пострадавшая и её спутница, состояние которой также ухудшилось.

Обе туристки были доставлены в аэропорт Боралдай, где их уже ожидала бригада Центра медицины катастроф МЧС для оказания медицинской помощи.