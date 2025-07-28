Девушку на параплане спасли в Каскеленском ущелье
Парапланеристка совершила жесткую посадку в горах.
Сегодня, 11:53
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Сегодня, 11:53Сегодня, 11:53
123Фото: fly-zone.ru
В Карасайском районе Алматинской области произошел инцидент с участием парапланеристки: женщина 1985 года рождения совершила жесткую посадку в Каскеленском ущелье во время полета на параплане, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Telegram-канале МЧС РК, помощь пострадавшей оперативно оказали спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда.
"Спасатели РОСО МЧС, прибыв к месту происшествия, эвакуировали пострадавшую до ожидавшей в 500 метрах кареты скорой медицинской помощи", — отметили в ведомстве.
Обстоятельства происшествия уточняются. Известно, что парапланеризм в этом районе достаточно популярен, однако погодные и рельефные условия могут представлять серьезную опасность даже для опытных спортсменов.
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