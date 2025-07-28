В Карасайском районе Алматинской области произошел инцидент с участием парапланеристки: женщина 1985 года рождения совершила жесткую посадку в Каскеленском ущелье во время полета на параплане, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Telegram-канале МЧС РК, помощь пострадавшей оперативно оказали спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда.

"Спасатели РОСО МЧС, прибыв к месту происшествия, эвакуировали пострадавшую до ожидавшей в 500 метрах кареты скорой медицинской помощи", — отметили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия уточняются. Известно, что парапланеризм в этом районе достаточно популярен, однако погодные и рельефные условия могут представлять серьезную опасность даже для опытных спортсменов.