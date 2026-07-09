В Алматинской области есть 57 селеопасных участков: какая ситуация после последних ливней

По данным Управления мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны Алматинской области, в регионе выявлено 57 селеопасных участков. После последних ливней уровень воды поднялся в нескольких реках, были повреждены дороги и берега, однако фактов подтопления жилых домов не зарегистрировано, передает корреспондент BAQ.KZ.

Согласно официальной информации, предоставленной управлением редакции, 57 селеопасных участков, расположенных в семи районах Алматинской области, представляют угрозу для 31 населенного пункта и дачного общества.

Селеопасные территории в основном находятся вблизи русел рек и горных районов. Селеопасный период в области ежегодно приходится на май-август.

Селеопасные участки расположены:

в Талгарском районе – 4;

в Енбекшиказахском районе – 15;

в Карасайском районе – 19;

в Жамбылском районе – 4;

в Райымбекском районе – 7;

в Кегенском районе – 8 участков.

В последние годы в горных частях Райымбекского, Кегенского, Уйгурского и Жамбылского районов из-за ливневых дождей вода, стекавшая с горных склонов, переходила в селевые потоки. В результате размывались обочины автомобильных дорог республиканского, областного и местного значения, а также водопропускные трубы.

Акиматы, Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области и областной филиал АО "КазАвтоЖол" привлекали спецтехнику и проводили восстановительные работы.

При этом повышение уровня воды в реках не привело к подтоплению жилых домов и других объектов.

Последствия последних дождей

С 30 июня по 3 июля из-за продолжительных осадков уровень воды поднялся в реках Тургень, Есик и Талгар в Енбекшиказахском районе, Аксай и Каскелен в Карасайском районе, а также в реке Узынкаргалы в Жамбылском районе.

В Тургеньском ущелье из-за подъема уровня воды в реке Тургень вода вышла из русла и затопила отдельные участки автомобильной дороги областного значения КВ-64 "Тургень – обсерватория Асы".

В результате было размыто более половины асфальтобетонного покрытия протяженностью 175 метров. Кроме того, сильное течение повредило подъездные и выездные участки мостов через реку, а также водопропускное сооружение на 25,2 километра.

В настоящее время акимат Енбекшиказахского района совместно с областным Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог проводит восстановительные работы.

Повышение уровня воды в реках Есик и Талгар не создало угрозы для жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас проводится обследование русел рек.

На реке Аксай возникла угроза для пяти домов

В Карасайском районе из-за повышения уровня воды в реке Аксай возникла угроза размыва водопровода, обеспечивающего питьевой водой Райымбекский и Жанатурмысский сельские округа. Благодаря оперативно принятым мерам водопровод не был поврежден.

Кроме того, река вышла из русла, прорвала правый берег, и вода распространилась на территорию карьера "Аксай". Из-за обрушения левого берега возникла угроза для пяти жилых домов, расположенных рядом с береговой линией.

Акимат Карасайского района принимает необходимые меры для обеспечения безопасности домов в опасной зоне. Ведутся работы по восстановлению берега, отводу воды в русло и укреплению береговой линии.

На реке Каскелен из-за повышения уровня воды был размыт и поврежден берег у временного моста рядом с дачным обществом "Искра". Здесь также продолжаются восстановительные работы.

В Жамбылском районе уровень воды в реке Узынкаргалы тоже поднялся, однако угрозы для жилых домов и объектов инфраструктуры не возникло.

Какие работы провели для предупреждения селей

По данным управления, в 2026 году для предупреждения паводков и селей был проведен ряд инженерных работ.

В частности:

в селе Актам Уйгурского района построен бетонный арык протяженностью 700 метров;

в селе Тиирмен проложена бетонная арычная сеть протяженностью 800 метров;

в селе Шарын построен водоотводный канал длиной 4,5 километра;

в селе Улкен Аксу очищено 1,5 километра канала "Пашалык";

в Енбекшиказахском районе расширены и очищены 1,5 километра реки Тургень, 860 метров реки Есик и 350 метров реки Бугил;

в городе Каскелен укреплено 100 метров берега реки Каскелен и очищено 300 метров русла.

Кроме того, по данным управления, разрабатывается проектно-сметная документация по укреплению берега реки Есик в городе Есик.

На защиту от селей выделены сотни миллионов тенге

Согласно официальным данным, для подготовки к селеопасному периоду 2025 года, опорожнения ледниковых озер и ремонта селезащитных сооружений из областного бюджета Департаменту по чрезвычайным ситуациям Алматинской области было выделено 168,867 млн тенге.

Средства направили на ремонт эвакуационных каналов ледниковых озер в бассейне реки Тургень, гидротехнических сооружений на реке Есик, Талгарской селезащитной плотины, водоприемника и моста на озере Кольсай, а также плотины на реке Кайназар. Запланированные работы выполнены в полном объеме.

Селевая опасность находится на постоянном контроле

Для наблюдения за гидрометеорологической обстановкой, ледниковыми озерами и селеопасными реками территориальное эксплуатационное управление "Иле-Алатау" государственного учреждения "Казселезащита" использует постоянные и сезонные наблюдательные посты.

12 июня 2026 года специалисты "Казселезащиты" и Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области провели воздушный мониторинг ледниковых озер в Иле Алатау.

Кроме того, в 2026 году из областного бюджета выделено 97 млн тенге на воздушное наблюдение за территориями, подверженными риску паводков, селей, снежных лавин и оползней, а также на тушение природных пожаров.

Для оперативного оповещения населения в области работают 352 устройства оповещения. Среди них 245 сиренно-речевых устройств и 107 электромеханических сирен.

При чрезвычайных ситуациях предупреждения населению направляются через сирены, push-уведомления Mass Alert, SMS, средства массовой информации, социальные сети и мобильное приложение Darmen.

Текущая ситуация

По данным управления, после завершения селеопасного периода по всем рекам проведут комиссионное обследование, а также выполнят комплексные работы по подготовке к следующему сезону.

В настоящее время селевая обстановка в Алматинской области находится на постоянном контроле официальных органов.