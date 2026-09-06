В Алматинской области горит сухая трава и камыш

В Енбекшиказахском районе Алматинской области примерно в 20 километрах от села Нурлы, вблизи реки Или произошло возгорание сухой травы и камыша на открытой территории.

На месте работают сотрудники МЧС, специалисты Шелекского лесного хозяйства и экипаж вертолета АО «Казавиаспас». Всего к тушению привлечены около 70 человек личного состава, 21 единица техники и вертолёт АО «Казавиаспас».

Работы по тушению продолжаются. На месте организован оперативный штаб. Ситуация находится на контроле МЧС РК.

В настоящее время тушение пожара координирует начальник ДЧС Алматинской области.

По состоянию на текущий момент из четырех участков возгорания три локализованы. На четвертом участке тушение продолжается в усиленном режиме.

Работы осложняются отсутствием подъездных путей к очагу. Для обеспечения проезда пожарной и тяжелой техники проводится прокладка подъездной дороги.