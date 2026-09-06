В Алматинской области горит сухая трава и камыш
Тушение осложняется болотистой и труднодоступной местностью.
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В Енбекшиказахском районе Алматинской области примерно в 20 километрах от села Нурлы, вблизи реки Или произошло возгорание сухой травы и камыша на открытой территории.
На месте работают сотрудники МЧС, специалисты Шелекского лесного хозяйства и экипаж вертолета АО «Казавиаспас». Всего к тушению привлечены около 70 человек личного состава, 21 единица техники и вертолёт АО «Казавиаспас».
Работы по тушению продолжаются. На месте организован оперативный штаб. Ситуация находится на контроле МЧС РК.
В настоящее время тушение пожара координирует начальник ДЧС Алматинской области.
По состоянию на текущий момент из четырех участков возгорания три локализованы. На четвертом участке тушение продолжается в усиленном режиме.
Работы осложняются отсутствием подъездных путей к очагу. Для обеспечения проезда пожарной и тяжелой техники проводится прокладка подъездной дороги.
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