  • Главная
  • Новости
Спасатели вытащили микроавтобус, сорвавшийся со склона в Кольсайском нацпарке

Инцидент произошёл в труднодоступной горной местности.

Вчера 2026, 22:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: МЧС РК

В Алматинской области в национальном парке «Көлсай көлдері» спасатели извлекли микроавтобус, который сорвался со склона и упал в ущелье глубиной около 150 метров, передает BAQ.kz.

К месту происшествия оперативно подключились сотрудники ГУ «Казселезащита» МЧС РК, находившиеся поблизости и проводившие работы по установке гидропоста. Совместно с ДЧС Алматинской области они организовали спасательную операцию и смогли вытащить транспортное средство из труднодоступной горной местности.

По информации ведомства, обошлось без пострадавших.

Ранее стало известно, что микроавтобус был предназначен для перевозки пассажиров.

Самое читаемое

Наверх