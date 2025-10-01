В Алматинской области полицейские совместно с сотрудниками Комитета нацбезопасности пресекли крупный канал перевозки наркотиков, BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Операция проводилась в рамках республиканского мероприятия "Қарасора – 2025", направленного на борьбу с наркопреступностью.

На 58-м километре трассы Алматы – Бишкек сотрудники управления по противодействию наркопреступности остановили автомобиль Toyota Camry. При досмотре в багажнике были обнаружены три полимерных мешка, завернутых в чёрные пакеты. Внутри находилось вещество растительного происхождения с характерным запахом.

Экспертиза подтвердила: это высушенная марихуана. Общий вес изъятого наркотика составил 58 килограммов 560 граммов — серьёзный объём, способный попасть в незаконный оборот.

За рулём автомобиля находился 55-летний мужчина. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и перевозки наркотических веществ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

Полицейские подчёркивают: незаконный оборот наркотиков — тяжкое преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.