В Алматинской области ликвидировали пожар в пластиковом цехе

Возгорание произошло в цехе по производству пластиковых изделий в Талгарском районе Алматинской области, на Кульджинском тракте. На месте пожара сотрудники МЧС развернули оперативный штаб и организовали бесперебойную подачу воды. Для тушения были задействованы три боевых участка, на очаг подали шесть водяных стволов.

Работу спасателей осложняли высокая горючая нагрузка, быстрое распространение огня и обрушение стен здания. Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.