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В Алматинской области ликвидировали пожар в пластиковом цехе

31 Августа 2026, 03:17
АВТОР
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МЧС РК 31 Августа 2026, 03:17
31 Августа 2026, 03:17
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Фото: МЧС РК

Возгорание произошло в цехе по производству пластиковых изделий в Талгарском районе Алматинской области, на Кульджинском тракте. На месте пожара сотрудники МЧС развернули оперативный штаб и организовали бесперебойную подачу воды. Для тушения были задействованы три боевых участка, на очаг подали шесть водяных стволов.

Работу спасателей осложняли высокая горючая нагрузка, быстрое распространение огня и обрушение стен здания. Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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