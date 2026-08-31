В Алматинской области ликвидировали пожар в пластиковом цехе
31 Августа 2026, 03:17
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31 Августа 2026, 03:1731 Августа 2026, 03:17
164Фото: МЧС РК
Возгорание произошло в цехе по производству пластиковых изделий в Талгарском районе Алматинской области, на Кульджинском тракте. На месте пожара сотрудники МЧС развернули оперативный штаб и организовали бесперебойную подачу воды. Для тушения были задействованы три боевых участка, на очаг подали шесть водяных стволов.
Работу спасателей осложняли высокая горючая нагрузка, быстрое распространение огня и обрушение стен здания. Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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