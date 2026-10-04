В Алматинской области модернизируют ключевые гидросооружения

Глава водохозяйственного ведомства заслушал доклады об итогах вегетационного периода и ходе проектов по развитию водной инфраструктуры региона. На сегодня по поручению министра разработана Дорожная карта по реконструкции и модернизации объектов в ведении Филиала, предусматривающая 37 мероприятий.

В числе планируемых работ — реконструкция Правобережного и Левобережного магистральных каналов на реке Курты, Корамского магистрального канала и 15,6 км Большого Алматинского канала. На сегодня получено положительное заключение госэкспертизы по всем четырем проектам.

Завершается разработка проектной документации на реконструкцию плотины Бартогайского водохранилища на реке Шелек. Начаты работы по разработке пяти проектов, предусматривающих реконструкцию плотины Куртинского водохранилища, Таскутанского водоподъемного сооружения, Шелекского гидроузла, а также головного сооружения и 110 км Большого Алматинского канала.

Параллельно ведется разработка остальных проектов. Таким образом, модернизация охватит все водохозяйственные объекты в ведении филиала «Большой Алматинский канал им. Д. Конаева».

Заслушав доклады, Нуржан Нуржигитов отметил необходимость оказания качественных услуг по подаче поливной воды по каналам.

«Филиалу необходимо повысить качество оказываемых услуг. Для этого следует обеспечить своевременную и добросовестную реализацию инфраструктурных проектов, активнее проводить разъяснительные мероприятия и оперативно реагировать на обращения граждан. Со стороны Министерства созданы все условия для эффективной работы: проекты по строительству и реконструкции гидросооружений получают поддержку, предоставляется новая техника, повышается заработная плата специалистов, внедрена система заключения электронных договоров на подачу воды», — подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации.

В ходе рабочей поездки в Алматинскую область Нуржан Нуржигитов также ознакомился с ходом реконструкции моста на автомобильной дороге «Приканальная БАК», проходящего над рекой Талгар. После окончания строительно-монтажных работ длина сооружения составит порядка 120 м, ширина — около 12 м.

Министр поручил разработать проект реконструкций русла реки Талгар и объединить его с проектом по реконструкции моста, реализуемым местными исполнительными органами. Также дано поручение провести работу по обеспечению безопасности четырехтрубного дюкера в ведении филиала «Большой Алматинский канал им. Д. Конаева».

Дюкер протяженностью 646,6 м способен пропускать до 58,5 м³/с и обеспечивает водой Талгарский район Алматинской области и город Алматы.