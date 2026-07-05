В Алматинской области модернизируют водохранилища и реконструируют Большой Алматинский канал

В Алматинской области планируется модернизация крупных водохранилищ и комплексная реконструкция Большого Алматинского канала имени Динмухамеда Конаева. Ход реализации водохозяйственных проектов в ходе рабочей поездки оценил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

По данным министерства, поездка состоялась в рамках поручения премьер-министра Олжаса Бектенова по контролю состояния гидротехнических сооружений и предотвращению угроз на трансграничных реках.

В Илийском районе министр ознакомился с работой Куртинского водохранилища объемом 120 млн кубометров, которое обеспечивает водой 13,7 тыс. гектаров орошаемых земель. В настоящее время разрабатывается проектная документация на реконструкцию плотины и Таскутанской водоподъемной плотины. Кроме того, в 2027 году в рамках совместного проекта с Исламским банком развития планируется начать реконструкцию Правобережного и Левобережного магистральных каналов общей протяженностью 62,3 километра.

В Енбекшиказахском районе глава ведомства посетил Бартогайское водохранилище на реке Шелек. Проект реконструкции предусматривает укрепление плотины, автоматизацию управления затворами, внедрение круглосуточного мониторинга уровня воды, установку системы оповещения и строительство новой инфраструктуры. Водохранилище обеспечивает водой более 66 тыс. гектаров орошаемых земель.

Также министр ознакомился с результатами реконструкции отдельных участков Большого Алматинского канала имени Д. Конаева. На участке протяженностью 1,53 километра выполнено бетонирование, что позволило увеличить пропускную способность канала, сократить потери воды и улучшить водоснабжение 33,3 тыс. гектаров сельхозугодий.

В министерстве сообщили, что уже завершена разработка проекта реконструкции еще одного участка канала протяженностью 15,5 километра. Одновременно ведется подготовка документации для модернизации участков общей длиной 110 километров. Реализация проекта позволит полностью забетонировать и модернизировать главную водную артерию Алматинской области.

Кроме того, Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом реконструкции Балтабайского массива орошения, где строительно-монтажные работы выполнены на 94%.

По словам министра, реализация проектов позволит повысить эффективность использования водных ресурсов, обеспечить надежное водоснабжение сельскохозяйственных земель и повысить безопасность гидротехнических сооружений региона.