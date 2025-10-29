В Алматинской области мужчина упал в четырёхметровую яму
62Фото: depositphotos.com
В посёлке Байкент Илийского района Алматинской области мужчина упал в яму глубиной около четырёх метров, передает BAQ.KZ. Сообщение о происшествии поступило на пульт 112 накануне вечером.
На место прибыли спасатели МЧС, которые с помощью штурмовой лестницы спустились вниз и подняли 47-летнего пострадавшего рождения на поверхность. Мужчину передали бригаде скорой помощи.
В министерстве напомнили, что при любых чрезвычайных ситуациях необходимо немедленно звонить по номеру 112.
