Бывший президент Южной Кореи повторно взят под стражу
В марте Юн Сок Ёля освободили после рассмотрения апелляции
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Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля снова заключили под стражу по решению суда Сеула, передает BAQ.KZ.
Согласно постановлению, арест санкционирован в рамках расследования провалившейся попытки введения военного положения. Как сообщает агентство Yonhap, судья удовлетворил запрос спецпрокурора, сославшись на риск уничтожения улик.
Юн Сок Ёль впервые был задержан ещё в январе, находясь на посту президента, однако в марте его освободили после рассмотрения апелляции. Второй ордер на арест выдан по пяти пунктам обвинения. В частности, речь идёт о превышении полномочий в отношении членов кабмина, фальсификации документа от 3 декабря о введении чрезвычайного положения, а также о попытках уничтожить записи переговоров с засекреченных военных линий связи.
Адвокаты Юна отрицают все обвинения и настаивают на политической подоплёке дела.
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