Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля снова заключили под стражу по решению суда Сеула, передает BAQ.KZ.

Согласно постановлению, арест санкционирован в рамках расследования провалившейся попытки введения военного положения. Как сообщает агентство Yonhap, судья удовлетворил запрос спецпрокурора, сославшись на риск уничтожения улик.

Юн Сок Ёль впервые был задержан ещё в январе, находясь на посту президента, однако в марте его освободили после рассмотрения апелляции. Второй ордер на арест выдан по пяти пунктам обвинения. В частности, речь идёт о превышении полномочий в отношении членов кабмина, фальсификации документа от 3 декабря о введении чрезвычайного положения, а также о попытках уничтожить записи переговоров с засекреченных военных линий связи.

Адвокаты Юна отрицают все обвинения и настаивают на политической подоплёке дела.