В Алматинской области выращивают огурцы на минеральном субстрате

В Алматинской области на тепличном комплексе Green Land Alatau огурцы выращивают без обычной почвы, используя специальный субстрат из минеральной ваты. От появления цветка до достижения плодом товарного размера проходит около 10-11 дней. Собранный урожай охлаждают и отправляют в торговые сети, где свежие овощи могут появиться уже на следующий день. Как устроено современное тепличное производство, сколько здесь собирают овощей и какие технологии применяют – в материале корреспондента BAQ.KZ.

Как выращивают огурцы без обычной почвы

Тепличный комплекс Green Land Alatau расположен в городе Алатау Алматинской области. Его общая площадь составляет 10 гектаров. Предприятие специализируется на выращивании огурцов в закрытом грунте с применением голландских технологий.

Особенность производства заключается в том, что растения выращивают не в традиционной почве, а на специальном субстрате из минеральной ваты. Он служит основой для развития корневой системы, а необходимые питательные вещества поступают вместе с поливной водой.

Как рассказал директор тепличного комбината Алексей Цыганок, процесс начинается в рассадном отделении. Семена высаживают в небольшие кубики минеральной ваты, где растения развиваются до появления четырёх-шести настоящих листьев.

После этого рассаду переносят в основные тепличные блоки, где создают необходимые условия для дальнейшего роста и формирования урожая.

«Это голландская технология. Всё выращивается на субстрате из минеральной ваты. Изначально семечко сажается в маленький кубик. В рассадном отделении оно вырастает до четырёх-шести настоящих листьев, а потом мы пересаживаем растения сюда, в тепличный блок», – рассказал Алексей Цыганок.

Использование минерального субстрата позволяет контролировать подачу влаги и питательных веществ. При этом сотрудники регулярно следят за состоянием растений, их ростом и развитием плодов.

От цветка до готового огурца за 11 дней

На предприятии выращивают среднеплодные огурцы сорта «Мева». Вес одного плода обычно составляет 200-250 граммов.

От появления цветка до момента, когда огурец достигает товарного размера, проходит в среднем 10-11 дней. Речь идёт не о полном цикле выращивания растения из семени, а именно о периоде роста плода после цветения.

По словам руководителя предприятия, при благоприятных условиях с одного растения можно ежедневно получать по одному огурцу.

«Вот такой огурец от момента цветения набирает необходимый вес примерно за 11 дней. При хороших условиях с каждого растения мы собираем по одному огурцу ежедневно», – объяснил директор.

При этом плоды на одном растении созревают не одновременно. Пока одни огурцы достигают необходимого размера, другие продолжают расти, а на отдельных участках появляются новые цветки.

Поэтому урожай собирают ежедневно. Сотрудники обходят тепличные ряды, проверяют размер и состояние плодов, после чего вручную срезают огурцы, соответствующие товарным требованиям.

Почему огуречные плети достигают 15 метров

Ещё одна особенность тепличного производства – длина растений. За один цикл выращивания огуречные плети могут достигать 14-15 метров.

Однако это не означает, что растения поднимаются на такую высоту. По мере роста их постепенно опускают и направляют вдоль рядов. Это позволяет удерживать плодоносящую часть на удобной для ухода и сбора урожая высоте.

По словам Алексея Цыганка, работа с растениями продолжается на протяжении всего производственного цикла. Сотрудники регулярно удаляют лишние листья, формируют стебли и контролируют развитие культуры.

«Растение всё время растёт вверх. Мы его протягиваем, приспускаем, чтобы было куда дальше двигаться. Через каждые три-четыре дня необходимо убирать лишние листья», – рассказал он.

Большинство операций по уходу выполняется вручную. Работникам необходимо следить не только за появлением новых плодов, но и за состоянием листьев и стеблей.

Почему растения заменяют каждые несколько месяцев

Несмотря на использование современных технологий, огуречные растения не могут сохранять одинаковую урожайность бесконечно. Со временем количество плодов сокращается, поэтому на предприятии регулярно обновляют посадки.

Один производственный цикл продолжается в среднем четыре-пять месяцев. После завершения плодоношения старые растения полностью убирают из тепличного блока. Затем сотрудники очищают помещение, проводят мойку и дезинфекцию оборудования и подготавливают площадь к новой посадке.

«Чем старше растение, тем меньше мы с него собираем. Поэтому нужно производить замену. Всё убирается, полностью моется, проводится дезинфекция, после чего высаживаются новые молодые растения», – пояснил руководитель предприятия.

Подготовка тепличного блока занимает около двух недель. Ещё примерно три недели требуется молодым растениям, чтобы после высадки начать плодоносить.

Поэтому выращивание огурцов организовано по определённому графику. Пока в одних блоках продолжается сбор урожая, другие освобождают от старых растений и готовят к следующей посадке.

С учётом времени, необходимого для обновления культуры, период активного плодоношения в отдельных блоках составляет около девяти месяцев в году. При этом сам тепличный комплекс продолжает работать круглый год.

Сколько огурцов собирают на предприятии

Объёмы производства зависят от количества тепличных блоков, находящихся в стадии плодоношения, а также от возраста растений и условий выращивания.

По словам директора, в период активного сбора урожая с одного производственного блока можно получать около 30 тонн огурцов в сутки.

Однако этот показатель не остаётся постоянным на протяжении года. На предприятии одновременно могут находиться молодые посадки, растения в период активного плодоношения и блоки, которые подготавливают к обновлению.

Поэтому объемы сбора овощей меняются в зависимости от производственного графика. При этом предприятие использует около 40% своих производственных мощностей.

В среднем руководство стремится поддерживать загрузку на уровне примерно 70%, учитывая необходимость регулярного обновления посадок. Такой график позволяет распределять производственную нагрузку и обеспечивать поставки овощей в разные периоды года.

Сколько зарабатывают работники теплиц

Green Land Alatau обеспечивает рабочими местами жителей Алматинской области. В зависимости от производственной загрузки на предприятии трудятся около 200-220 человек.

Сотрудники занимаются выращиванием рассады, уходом за растениями, сбором урожая, сортировкой и подготовкой продукции к отправке покупателям.

Особенность организации труда заключается в сдельной системе оплаты. Размер заработка зависит от объёма выполненной работы и сложности производственных операций.

По словам Алексея Цыганка, средняя заработная плата на предприятии составляет около 500 тысяч тенге.

«Здесь у нас сдельная оплата труда. Кто-то занимается уходом, кто-то сбором. Есть более сложные работы. Поэтому всё зависит от того, как человек работает», – рассказал директор.

При этом указанная сумма является средним показателем, а не фиксированной зарплатой для всех работников.

Одни сотрудники ежедневно собирают огурцы, другие отвечают за формирование растений, удаление листьев и выполнение остальных агротехнических операций.

Каждый этап требует определённых навыков, поскольку от качества ухода зависит состояние растений и объём будущего урожая.

Как огурцы попадают на прилавки уже на следующий день

После сбора огурцы направляют на складской участок предприятия. Здесь продукцию взвешивают, сортируют и подготавливают к отправке покупателям.

Отдельное внимание уделяется температурным условиям. Поскольку в теплицах поддерживается температура, необходимая для роста растений, собранные овощи перед транспортировкой охлаждают. Это помогает сохранить их свежесть и товарный вид.

По словам руководителя предприятия, продукция может поступить на прилавки магазинов уже на следующий день после сбора.

«Мы каждый день свежий огурец срезаем, и он уже завтра на прилавке. У нас ежедневно продукцию забирают. После сбора она поступает на склад, взвешивается, охлаждается, а затем реализуется», – рассказал Алексей Цыганок.

Быстрая доставка имеет особое значение для свежих овощей, срок хранения которых ограничен. Поэтому на предприятии стараются сократить время между сбором урожая и его поступлением в торговые сети.

Куда поставляют казахстанские огурцы

Основная часть продукции Green Land Alatau реализуется на внутреннем рынке. Среди покупателей – крупные торговые сети, в том числе Magnum и Metro.

Кроме того, предприятие экспортирует огурцы в Россию.

По словам директора, география поставок зависит прежде всего от логистики и сроков хранения свежей продукции.

В отличие от переработанных продуктов, овощи необходимо доставлять покупателям в сравнительно короткие сроки.

Длительная транспортировка может повлиять на их внешний вид и качество, поэтому предприятие ориентируется на рынки, куда можно организовать оперативные поставки.

При планировании выращивания также учитываются сезонность спроса и предпочтения покупателей.

Как тепличные технологии помогают выращивать овощи круглый год

Выращивание огурцов в закрытом грунте позволяет получать свежую продукцию в периоды, когда производство в открытом грунте затруднено из-за погодных условий.

При этом работа современного тепличного комплекса требует постоянного контроля за состоянием растений, соблюдения температурного режима, своевременного ухода и регулярной замены посадок.

На Green Land Alatau все эти этапы объединены в единый производственный процесс.

Сначала семена прорастают в небольших кубиках минеральной ваты. Затем молодые растения пересаживают в тепличные блоки, где они продолжают расти и формировать плоды.

После появления цветка огурцу требуется около 10-11 дней, чтобы достичь товарного размера. Собранную продукцию сортируют, охлаждают и отправляют покупателям.

Применение современных технологий позволяет предприятию обеспечивать внутренний рынок свежими овощами, поставлять продукцию за рубеж и создавать рабочие места для жителей Алматинской области.