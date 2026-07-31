В Алматинской области определены чемпионы Казахстана по тогызкумалаку

В Талгарском районе завершился XXIV чемпионат Республики Казахстан по тогызкумалаку среди молодежи. В течение недели около 100 сильнейших спортсменов из 15 регионов страны боролись не только за звание чемпионов Казахстана, но и за путевки на чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Турции.

Соревнования проводились в возрастных категориях U-19 и U-21 по международным правилам сразу в трех дисциплинах – классика, рапид и блиц. Такой формат позволяет определить наиболее универсальных игроков, способных успешно выступать как в классической партии, так и в условиях ограниченного времени.

По словам государственного тренера национальной сборной Казахстана по тогызкумалаку Даулета Абдикаримова, турнир стал серьезной проверкой для молодых спортсменов.

«Для большинства участников этот турнир стал настоящей проверкой спортивной зрелости. Здесь уже недостаточно хорошо знать теорию или обладать сильной техникой игры. Побеждают те, кто умеет быстро перестраиваться между дисциплинами и психологически справляться с напряжением. Именно на таких соревнованиях формируется будущий костяк национальной сборной Казахстана», – отметил он.

Старший тренер Алматинской области по тогызкумалаку Ерболат Кылышбаев подчеркнул, что современное поколение игроков отличается смелым стилем игры и готовностью искать нестандартные решения.

По итогам соревнований в дисциплине рапид среди девушек до 19 лет победительницей стала Самира Оразмуханбет (Западно-Казахстанская область), второе место заняла Айым Алибеккызы (Костанайская область), третье – Аружан Салмен (Павлодарская область). Среди юношей U-19 чемпионом стал Мейирлан Нурланулы (город Алматы), серебряную медаль завоевал Айдын Жакиев (Костанайская область), бронзовую – Надир Ахметов (Павлодарская область).

В возрастной категории U-21 среди девушек победила Нурай Мектепхан (Кызылординская область), второй стала Акбота Намаз (Туркестанская область), третьей – Асем Дауренбеккызы (Кызылординская область). У юношей золотую медаль выиграл Кайрат Турарбек (Актюбинская область), серебро – у Ельдара Дакена (город Алматы), бронза – у Алмаса Тилегенова (Актюбинская область).

В блице среди девушек U-19 первое место заняла Аяна Исахан (область Абай), второе – Самира Оразмуханбет (Западно-Казахстанская область), третье – Дильназ Жанат (Павлодарская область). Среди юношей лучшим стал Надир Ахметов (Павлодарская область), вторым финишировал Махмутжан Азимхан (город Астана), третьим – Айдын Жакиев (Костанайская область).

В категории U-21 среди девушек победу одержала Аяна Темирбулатова (Павлодарская область), серебряную медаль завоевала Акбота Намаз (Туркестанская область), бронзовую – Талшын Таргынбекова (Костанайская область). Среди юношей чемпионом стал представитель Алматинской области Ернур Батыр, второе место занял Ельдар Дакен (город Алматы), третье – Диас Жанбау (Актюбинская область).

В классической программе среди девушек U-19 победительницей стала Самира Оразмуханбет (Западно-Казахстанская область), серебро завоевала Виктория Белицкая (Туркестанская область), бронзу – Аружан Салмен (Павлодарская область). Среди юношей первое место занял Ердаулет Оралбай (Туркестанская область), второе – Ерсултан Жалгасбай (Костанайская область), третье – Айдын Жакиев (Костанайская область).

В категории U-21 среди девушек чемпионкой стала Акбота Намаз (Туркестанская область), второй финишировала Аяна Темирболатова (Павлодарская область), третьей – Нурай Мектепхан (Кызылординская область). У юношей золотую медаль завоевал Ельдар Дакен (город Алматы), серебряную – Ернур Батыр (Алматинская область), бронзовую – Алмас Тилегенов (Актюбинская область).

Ернур Батыр, являющийся победителем первого чемпионата мира среди школьников 15–17 лет, бронзовым призером Азиатских игр 2025 года и многократным чемпионом Казахстана, отметил высокий уровень конкуренции на турнире.

«Каждая партия требовала максимальной концентрации. Соперники были хорошо подготовлены, поэтому права на ошибку практически не было. Рад, что удалось достойно представить Алматинскую область и подтвердить звание чемпиона страны. Благодарю своих тренеров, команду и всех, кто поддерживал меня», – сказал спортсмен.

В общекомандном зачете победителем чемпионата стала сборная Туркестанской области. Второе место заняла команда города Алматы, третье – сборная Павлодарской области.