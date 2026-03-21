В Алматинской области завершается строительство 9 школ «Келешек мектебі» на 7200 ученических мест. Планируется, что все строительные работы будут завершены до конца марта 2026 года, передает BAQ.KZ.

Из них 5 школ возводятся с целью ликвидации трехсменного обучения. Они расположены в селе Коянкус города Алатау, селе Тлендиева Илийского района, селе Булакты Карасайского района, а также в селах Туздыбастау и Жалкамыс Талгарского района.

Еще 4 школы строятся для решения проблемы дефицита ученических мест - в селах Сатай и Ащысай Енбекшиказахского района, а также в селах Кызылту и Коктал Талгарского района.

В результате реализации данных проектов количество школ с трехсменным обучением в области сократится с 28 до 23.

Кроме того, на проведение капитального ремонта 13 школ из местного бюджета выделено 10,9 млрд тенге. В перечень вошли:

3 школы Енбекшиказахского района (Масак, Нурлы, имени Ы. Алтынсарина);

1 школа Жамбылского района (имени Т. Рыскулова);

2 школы Карасайского района (средняя школа имени М. Ауэзова, школа-интернат имени И. Нусипбаева);

1 школа Кегенского района (школа Каркара);

4 школы Талгарского района (№10, №12, №24, №2);

1 объект в Уйгурском районе (спортивный зал школы №1);

1 школа в городе Конаев (средняя школа №5 имени А. Жубанова).

На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию 2 школы — средняя школа села Масак Енбекшиказахского района и школа №10 в селе Белбулак Талгарского района.

Завершение капитального ремонта оставшихся 11 школ запланировано на июнь–июль 2026 года.