В Алматинской области открыли мясоперерабатывающий завод за 3 млрд тенге

В Кегенском районе Алматинской области ко Дню Республики открылся мясоперерабатывающий завод «КегенМясПром». Инвестиции в проект составили 3 млрд тенге. Предприятие сможет перерабатывать до 10 тонн мяса в сутки и выпускать 20 видов полуфабрикатов. Здесь уже трудятся около 50 местных жителей.

Новый завод призван развивать перерабатывающую промышленность, увеличивать производство отечественной продукции и укреплять продовольственную безопасность страны.

В церемонии открытия приняли участие руководство области и района, специалисты отрасли, сотрудники предприятия и местные жители.

На предприятии предусмотрены откорм и переработка до 120 голов крупного рогатого скота, 100 голов мелкого рогатого скота и 20 лошадей в сутки. Готовую продукцию планируют поставлять в крупные торговые сети и производственные цеха. Также завод организовал обучение специалистов.

Завод оснащен современным оборудованием, а государственная поддержка помогла приобрести необходимую технику.

В перспективе рядом с производственным комплексом планируют построить откормочную площадку на 5 000 голов скота.