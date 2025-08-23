В Темиржолском сельском округе Жамбылского района Алматинской области состоялось официальное открытие завода ТОО "QazElastoPlast" по производству автокомпонентов и автоаксессуаров — важного объекта, способного вывести отечественную автоиндустрию на новый уровень, передает BAQ.KZ.

"Новое производственное предприятие основано на современных технологиях и направлено на развитие транспортной отрасли Казахстана, импортозамещение, а также создание новых рабочих мест", - рассказали в управлении внутренней политики области.

Гостям была представлена информация о производственных мощностях завода и планах на будущее. Также были подписаны соглашения о сотрудничестве между "QazElastoPlast" и партнёрскими организациями.

На первом этапе предприятие планирует производить более 5 тысяч комплектов автокомпонентов в год. К 2027 году планируется расширение ассортимента до более чем 100 моделей и увеличение производственной мощности до свыше 230 тысяч комплектов в год.

Отметим, что запуск этого производства даст значительный импульс экономике Жамбылского района, откроет новые рабочие места и внесет вклад в повышение благосостояния местного населения.