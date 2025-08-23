5 тысяч автозапчастей в год: в Алматинской области открыли новый завод
Предприятие планирует производить более 5 тысяч комплектов автокомпонентов в год.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Темиржолском сельском округе Жамбылского района Алматинской области состоялось официальное открытие завода ТОО "QazElastoPlast" по производству автокомпонентов и автоаксессуаров — важного объекта, способного вывести отечественную автоиндустрию на новый уровень, передает BAQ.KZ.
"Новое производственное предприятие основано на современных технологиях и направлено на развитие транспортной отрасли Казахстана, импортозамещение, а также создание новых рабочих мест", - рассказали в управлении внутренней политики области.
Гостям была представлена информация о производственных мощностях завода и планах на будущее. Также были подписаны соглашения о сотрудничестве между "QazElastoPlast" и партнёрскими организациями.
На первом этапе предприятие планирует производить более 5 тысяч комплектов автокомпонентов в год. К 2027 году планируется расширение ассортимента до более чем 100 моделей и увеличение производственной мощности до свыше 230 тысяч комплектов в год.
Отметим, что запуск этого производства даст значительный импульс экономике Жамбылского района, откроет новые рабочие места и внесет вклад в повышение благосостояния местного населения.
Самое читаемое
- В Костанае сгнивает здание детсада при острой нехватке дошкольных учреждений в городе
- Рынок топлива Казахстана оказался в руках двух монополистов — АЗРК
- Казахстанца приговорили к 16 годам колонии за шпионаж в России
- "Санкции, тарифы или ничего": Трамп дал Путину две недели на решение по Украине
- 16-летняя лучница из Караганды стала второй на мировом первенстве