В Карасайском районе Алматинской области в преддверии Дня Независимости открылось новое двухэтажное здание Молодёжного ресурсного центра. Объект стал частью системной работы по обновлению молодежной инфраструктуры в регионе, передаёт BAQ.KZ.

Как отметил заместитель акима Алматинской области Гани Майлыбаев, открытие центра соответствует поручениям Президента по созданию современных условий для развития молодежи.

"В Алматинской области проживают 432 тысячи молодых людей, более 82 тысяч из них — в Карасайском районе. Новый центр станет площадкой для творчества, образования и спорта, а также будет предоставлять бесплатные консультации по вопросам трудоустройства, получения жилья и развития бизнеса", — подчеркнул он.

Здание площадью около 1 000 квадратных метров объединяет ключевые сервисы в одном пространстве. В центре будут работать специалисты Центра карьеры, "Отбасы банка" и Центра молодежного здоровья, что позволит молодым людям получать необходимые услуги в удобном формате.

Отдельное внимание уделено социальной мастерской, где молодые девушки и мамы смогут бесплатно обучаться навыкам кройки и шитья. Это создаст возможности для самозанятости и дополнительного дохода, в том числе для уязвимых категорий населения.

В 2026 году центр планируется дополнительно оснастить студией звукозаписи и подкаст-зоной. Здесь также будут проводиться обучающие программы, культурные мероприятия и консультации психологов, юристов и специалистов по государственным программам.

По словам руководителя управления молодежной политики области Мади Ахметова, развитие молодежных пространств носит системный характер. За последние два года в регионе открыто уже четыре новых здания Молодёжных ресурсных центров, а в 2026 году аналогичные объекты появятся ещё в нескольких районах области.