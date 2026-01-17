В Алматинской области открыта новая поликлиника для 200 тысяч жителей
Министр здравоохранения РК Акмарал Алназарова ознакомилась с работой новой поликлиники, введённой в эксплуатацию в селе Узинагаш Жамбылского района Алматинской области. Учреждение сможет обслуживать около 200 000 жителей региона и принимать до 250 человек в сутки, передаёт BAQ.KZ.
Новая поликлиника полностью оснащена современным оборудованием: цифровыми рентген-аппаратами, УЗИ, лабораторными системами анализа, телемедициной и средствами для оказания неотложной медицинской помощи. В учреждении работают 324 сотрудника, включая 98 врачей, 194 медицинских работников среднего звена, 24 младших специалистов и 8 работников других профилей.
"Алматинская область — густонаселённый регион. Эта поликлиника позволит значительно повысить доступность и качество медицинских услуг для населения", — отметила министр Алназарова.
По словам директора Жамбылской районной больницы Дархана Сыбанбаева, открытие поликлиники создаёт новые возможности для жителей района и позволит систематически улучшать качество предоставляемой медицинской помощи.
В целом в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в Алматинской области построено 38 новых медицинских учреждений общей стоимостью более 8,2 млрд тенге. Среди них — 13 амбулаторий, 14 медико-акушерских центров и 11 медицинских центров.
