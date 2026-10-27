В Алматинской области отремонтировали 74 километра трассы Кеген – Нарынкол
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В Алматинской области завершены основные работы по среднему ремонту 74 километров автомобильной дороги республиканского значения «Кеген – Нарынкол». Обновление трассы позволит повысить безопасность движения и улучшить транспортное сообщение между населёнными пунктами региона.
При ремонте дорожного полотна применили технологию холодного ресайклинга. На всём участке уложили два слоя асфальтобетона, использовав 350 тысяч тонн песчано-гравийной смеси и 165 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.
Также отремонтировали 14 остановочных площадок, обустроили 78 примыканий и подъездных путей, установили шесть водопропускных труб.
По словам председателя правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Дархана Иманашева, трасса имеет важное значение для региона: ежедневно по ней проезжают более 1 200 автомобилей.
Обновлённая дорога улучшит условия передвижения для жителей и гостей региона, а также будет способствовать развитию туризма, торговли и предпринимательства.
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