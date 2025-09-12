В селе Кызылшекара Райымбекского района Алматинской области в средней школе имени К. Байшығанулы будет проведён капитальный ремонт. Образовательное учреждение, построенное в 1979 году, за все время существования ни разу не проходило комплексного обновления, передает BAQ.KZ.

Проектная мощность школы составляет 640 мест, общая площадь здания — 3254 квадратных метра, земельный участок занимает 5,2 гектара. В школе работают 38 педагогов, обучение проходят 227 учеников. При учреждении функционирует мини-центр.

По информации заместителя акима района Жанарбека Жантөреулы, разработана и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация. Стоимость ремонтных работ оценивается в 1 млрд 600 млн тенге.

"Школа построена в 1979 году и с того времени капитально не ремонтировалась. В этом году количество учащихся увеличилось на 25 человек за счёт местных жителей, переселенцев и детей военнослужащих пограничной службы. В связи с этим проведение капитального ремонта является крайне необходимым", — отметил заместитель акима района.

Аким Алматинской области Марат Елеусизулы Султангазиев поручил местным исполнительным органам проработать вопрос рационального использования помещений школы.

"Капитальный ремонт позволит улучшить условия обучения и повысить качество учебного процесса. Вместе с тем, здание имеет большие площади. Несмотря на проектную вместимость в 640 мест, количество учащихся значительно меньше. Поэтому необходимо эффективно использовать пустующие помещения, адаптировав их под нужды населения", — подчеркнул глава региона.

Запланированные ремонтные работы станут важным инфраструктурным шагом для развития социальной сферы и улучшения условий обучения в селе Кызылшекара.