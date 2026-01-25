В Алматинской области обсудили механизмы законного трудоустройства граждан Казахстана в Республике Корея в рамках системы разрешений Employment Permit System (EPS), передаёт BAQ.KZ.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев провёл встречу с делегацией Республики Корея по вопросам трудовой миграции. В обсуждении также приняли участие вице-министр труда и социальной защиты населения РК Виктория Шегай и представители местных исполнительных органов.

Глава региона подчеркнул, что реализация данной инициативы имеет важное социально-экономическое значение, так как позволит казахстанцам легально работать за рубежом, получить международный опыт и новые профессиональные навыки, а государству — сформировать прозрачный и защищённый механизм трудовой миграции.

Корейская сторона представила порядок функционирования программы EPS, направленной на привлечение иностранных работников в отрасли, испытывающие нехватку кадров. В настоящее время Казахстан проходит второй этап переговоров по возможному присоединению к данной системе.

По словам директора Мобильного центра занятости Алматинской области Абылая Зуайды, корейская делегация посещает профильные колледжи и учебные центры, оценивая уровень подготовки специалистов и инфраструктуру. В случае положительного решения планируется подписание полноценного меморандума между сторонами.

Отмечается, что при подключении Казахстана к системе EPS в регионе планируется открытие специализированных учебных центров для подготовки кадров, ориентированных на трудоустройство в Южной Корее.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято межведомственной комиссией Республики Корея после завершения всех этапов оценки.