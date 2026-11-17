Аграрии Алматинской области собрали 560 тысяч тонн кукурузы, на 272,5 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Всего с полей региона уже получили 2,3 млн тонн продукции, на 519 тысяч тонн больше прошлогоднего. Уборка завершена на 99,6% площадей и продлится до конца ноября.

Выросли сборы и других культур. Ячменя собрали 155,5 тысячи тонн против 121,2 тысячи годом ранее, пшеницы 91,5 тысячи тонн против 60,3 тысячи. Картофеля получили 291 тысячу тонн, бахчевых 73,7 тысячи тонн, это больше, чем в прошлом году.

Больше всех собрал Енбекшиказахский район, 532,6 тысячи тонн, почти половина из них кукуруза, 263 тысячи тонн. На втором месте Жамбылский район с 428,6 тысячи тонн, в основном ячмень, пшеница и кормовые культуры. Третий Илийский район, 275,9 тысячи тонн, он же первый в области по масличным.

Посевная площадь в этом году составила 439,9 тысячи гектаров, на 11 тысяч больше прошлогодней. По словам заместителя акима области Бакытнура Бакытулы, урожай получился качественным, а рост обеспечили водосберегающие технологии, своевременные агротехнические работы и минеральные удобрения.

Пшеница и кормовые культуры в основном остаются в регионе, а кукурузу, овощи и бахчевые везут и в другие области. Часть продукции уходит за рубеж, прежде всего в Китай и страны Центральной Азии.

«В последние годы увеличиваются объемы поставок кукурузы и продукции ее переработки в Китай. В первом полугодии 2026 года общий объем экспорта области составил 811,7 млн долларов США. Из них 479,3 млн долларов, или около 59%, приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственную продукцию», – рассказал Бакытнур Бакытулы.

По его словам, экспорт области вырос на 60,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На уборке работают 295 бригад и 3,9 тысячи единиц техники. Урожай хранят на лицензированных зерноприемных предприятиях вместимостью 62 тысячи тонн и в складах хозяйств, всего можно разместить 180,2 тысячи тонн.

В следующем году посевы планируют расширить до 441 тысячи гектаров. Под кукурузу отведут 65,5 тысячи гектаров, под кормовые культуры 212,5 тысячи.