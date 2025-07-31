Четыре случая мошенничества за день раскрыли в Алматинской области
Все подозреваемые установлены.
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В Талгарском районе Алматинской области полицейские всего за сутки установили подозреваемых по четырём эпизодам мошенничества, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным МВД РК, один из случаев произошёл с 55-летней жительницей Алматы. Злоумышленник предложил ей приумножить накопления и похитил её средства. В другом эпизоде 40-летняя жительница Талгара передала 4,2 млн тенге за "помощь" в получении кредита.
Третий факт связан с продажей несуществующего земельного участка - мужчина, пообещав оформить землю, получил от потерпевшего 3,8 млн тенге. В четвёртом случае 55-летняя женщина доверилась мошеннику, обещавшему обналичить средства за бытовую технику, и лишилась 860 тысяч тенге.
Все подозреваемые были установлены и доставлены в отдел полиции. По каждому факту возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.
"Как показывает практика, несмотря на регулярные профилактические меры и предупреждения, люди продолжают попадаться на уловки мошенников. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть", — сообщили в полиции Алматинской области.
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