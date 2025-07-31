В Талгарском районе Алматинской области полицейские всего за сутки установили подозреваемых по четырём эпизодам мошенничества, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД РК, один из случаев произошёл с 55-летней жительницей Алматы. Злоумышленник предложил ей приумножить накопления и похитил её средства. В другом эпизоде 40-летняя жительница Талгара передала 4,2 млн тенге за "помощь" в получении кредита.

Третий факт связан с продажей несуществующего земельного участка - мужчина, пообещав оформить землю, получил от потерпевшего 3,8 млн тенге. В четвёртом случае 55-летняя женщина доверилась мошеннику, обещавшему обналичить средства за бытовую технику, и лишилась 860 тысяч тенге.

Все подозреваемые были установлены и доставлены в отдел полиции. По каждому факту возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.