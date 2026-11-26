В Алматинской области появится новый производственный комплекс международной компании JTI площадью 21 тысяча квадратных метров. В проект вложат около 30 млн долларов, а завершить строительство планируют в начале 2028 года. Предприятие рассчитывает не только нарастить производственные мощности, но и увеличить экспорт казахстанской продукции на рынки Центральной Азии и Монголии.

Строительство началось в Илийском районе. В честь старта проекта аким Алматинской области Чингис Аринов и руководство компании заложили капсулу времени в фундамент будущего объекта.

JTI работает в Казахстане уже около 30 лет. За последнее десятилетие компания инвестировала в экономику страны порядка 160 млн долларов. Сегодня на предприятии трудятся более 800 местных жителей.

Глава региона отметил, что область заинтересована в привлечении крупных инвестиций и развитии долгосрочного сотрудничества с международными компаниями.

«Алматинская область – благоприятный регион для реализации крупных инвестиционных проектов. Мы заинтересованы в эффективном использовании деловых возможностей региона и выстраивании долгосрочного сотрудничества с инвесторами. Особое место в этом направлении занимает компания JTI, которая на протяжении более четверти века является нашим надежным партнером», — заявил Чингис Аринов.

В компании также связывают строительство с растущим спросом на продукцию казахстанского производства. По словам старшего вице-президента JTI Филипа Ливингстона, предприятие намерено расширять экспортные поставки.

«Уже в следующем году планируем экспортировать почти половину выпускаемой продукции», — сообщил он.

Новый комплекс оснастят автоматизированной системой управления, которая должна упростить работу персонала и ускорить принятие производственных решений. Отдельный акцент сделают на экологических требованиях: предусмотрена переработка отходов, часть которых планируют использовать в сельском хозяйстве в качестве удобрений. Электроэнергию объект будет получать из возобновляемых источников.