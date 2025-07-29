На юге РК появятся тысячи рабочих мест благодаря проекту "Комфортная школа"
Цифровая борьба с безработицей.
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Более 2 800 постоянных рабочих мест будут созданы в Алматинской области в рамках национального проекта "Комфортная школа". Об этом сообщил аким региона Марат Султангазиев на заседании Правительства, обозначив текущее снижение безработицы с 4,7% до 4,6%, передает BAQ.KZ.
Дополнительный прирост занятости ожидается и благодаря 73 инвестиционным проектам, уже размещённым в Инвестиционном навигаторе — их общая сумма превышает 1,7 трлн тенге, а потенциал создания новых рабочих мест оценивается в 21 тысячу.
В рамках Региональной карты занятости планируется:
- 2 820 рабочих мест — через реализацию проекта "Комфортная школа";
- 450 мест — в рамках "Концепции развития МСБ".
Султангазиев подчеркнул важность адаптации к требованиям рынка:
"Работа с безработными выстроена с фокусом на потребности работодателей. Более 800 человек проходят профессиональное обучение с последующим трудоустройством".
Обучение в основном ведется на базе предприятий, что позволяет сразу применять полученные навыки на практике.
Цифровые решения в трудовой политике региона включают:
- "Производственную практику" — для автоматического подбора стажировок студентам;
- "Мансап компасы" и Enbek.kz — для онлайн-вакансий и развития карьеры.
Кроме того, 5 200 человек уже завершили онлайн-курсы, получив новые компетенции, востребованные в современной экономике.
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