Более 2 800 постоянных рабочих мест будут созданы в Алматинской области в рамках национального проекта "Комфортная школа". Об этом сообщил аким региона Марат Султангазиев на заседании Правительства, обозначив текущее снижение безработицы с 4,7% до 4,6%, передает BAQ.KZ.

Дополнительный прирост занятости ожидается и благодаря 73 инвестиционным проектам, уже размещённым в Инвестиционном навигаторе — их общая сумма превышает 1,7 трлн тенге, а потенциал создания новых рабочих мест оценивается в 21 тысячу.

В рамках Региональной карты занятости планируется:

2 820 рабочих мест — через реализацию проекта "Комфортная школа";

450 мест — в рамках "Концепции развития МСБ".

Султангазиев подчеркнул важность адаптации к требованиям рынка:

"Работа с безработными выстроена с фокусом на потребности работодателей. Более 800 человек проходят профессиональное обучение с последующим трудоустройством".

Обучение в основном ведется на базе предприятий, что позволяет сразу применять полученные навыки на практике.

Цифровые решения в трудовой политике региона включают:

"Производственную практику" — для автоматического подбора стажировок студентам;

"Мансап компасы" и Enbek.kz — для онлайн-вакансий и развития карьеры.

Кроме того, 5 200 человек уже завершили онлайн-курсы, получив новые компетенции, востребованные в современной экономике.