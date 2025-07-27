В районе Сорбулакского водохранилища продолжается масштабная поисково-спасательная операция по установлению местонахождения всех находившихся на борту вертолета EC-145 Сил воздушной обороны, пропавшего 25 июля 2025 года. Работы ведутся в усиленном и круглосуточном режиме, об этом сообщает Министерство обороны, передаёт BAQ.KZ.

"К операции привлечены около 400 человек, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования, а также кинологические расчёты. Руководство на месте осуществляет Командующий Военно-воздушными силами Вооружённых Сил Республики Казахстан генерал-майор авиации Избасов Аскар Гадылшиевич. Он координирует действия всех задействованных подразделений", - говорится в сообщении.

Состав сил и средств:

Министерство обороны: 193 военнослужащих, 4 БПЛА, 25 единиц техники, 8 плавсредств. Проводятся воздушные облёты.

Министерство по чрезвычайным ситуациям: 87 человек, 22 единицы техники, 10 плавсредств, 7 БПЛА, 2 эхолота, водолазы и 2 кинологических расчёта.

Министерство внутренних дел: 102 сотрудника, 30 единиц техники.

Акимат: 2 автомобиля, 3 плавсредства.

Проводится комплексное обследование акватории и прибрежной зоны, включая труднодоступные и глубинные участки. Поисковые мероприятия не прекращаются ни днём, ни ночью.

Также в Минобороны отметили, что с родственниками пропавших организована постоянная адресная работа — они своевременно информируются о ходе операции.

В ведомстве рассказали о факторах, которые осложняют поисковые работы. Сорбулак — крупное озёр-накопитель сточных вод, расположенное в естественной замкнутой котловине на северо-западе Алматинской области. Поисковые работы осложняются рядом факторов – это сложный подводный рельеф и заилинённое дно, переменная глубина (до 22 метров), замедленный водообмен, нулевая видимость, обилие ила и тины.

Эти природные и техногенные особенности требуют высокой точности, технической оснащённости и слаженности действий всех участников операции.