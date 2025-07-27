Нулевая видимость на дне озера мешает поискам вертолёта Минобороны
Поиски в районе Сорбулакского водохранилища ведутся круглосуточно.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В районе Сорбулакского водохранилища продолжается масштабная поисково-спасательная операция по установлению местонахождения всех находившихся на борту вертолета EC-145 Сил воздушной обороны, пропавшего 25 июля 2025 года. Работы ведутся в усиленном и круглосуточном режиме, об этом сообщает Министерство обороны, передаёт BAQ.KZ.
"К операции привлечены около 400 человек, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования, а также кинологические расчёты.
Руководство на месте осуществляет Командующий Военно-воздушными силами Вооружённых Сил Республики Казахстан генерал-майор авиации Избасов Аскар Гадылшиевич. Он координирует действия всех задействованных подразделений", - говорится в сообщении.
Состав сил и средств:
Министерство обороны: 193 военнослужащих, 4 БПЛА, 25 единиц техники, 8 плавсредств. Проводятся воздушные облёты.
Министерство по чрезвычайным ситуациям: 87 человек, 22 единицы техники, 10 плавсредств, 7 БПЛА, 2 эхолота, водолазы и 2 кинологических расчёта.
Министерство внутренних дел: 102 сотрудника, 30 единиц техники.
Акимат: 2 автомобиля, 3 плавсредства.
Проводится комплексное обследование акватории и прибрежной зоны, включая труднодоступные и глубинные участки. Поисковые мероприятия не прекращаются ни днём, ни ночью.
Также в Минобороны отметили, что с родственниками пропавших организована постоянная адресная работа — они своевременно информируются о ходе операции.
В ведомстве рассказали о факторах, которые осложняют поисковые работы. Сорбулак — крупное озёр-накопитель сточных вод, расположенное в естественной замкнутой котловине на северо-западе Алматинской области. Поисковые работы осложняются рядом факторов – это сложный подводный рельеф и заилинённое дно, переменная глубина (до 22 метров), замедленный водообмен, нулевая видимость, обилие ила и тины.
Эти природные и техногенные особенности требуют высокой точности, технической оснащённости и слаженности действий всех участников операции.
Самое читаемое
- Житель Караганды лишился 2,6 миллиона тенге, заказав установку балкона
- Хроника громкого процесса: как Перизат Кайрат похитила несколько миллиардов
- На трассе Павлодар – Семей произошло жуткое ДТП: один человек погиб
- 85 тысяч иностранных туристов получили карточки с QR-кодом в Казахстане
- Запрет на никаб и паранджу: мнение эксперта